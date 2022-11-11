سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الوضع الحالي في أفغانستان من تداعيات التدخل العسكري الأجنبي

العالم - ايران

وقال ايرواني في اجتماع عقد لدراسة قرار بشأن الوضع في أفغانستان: إن الوضع الإنساني والسياسي الحالي في أفغانستان هو مؤشر للتداعيات السيئة لتدخل القوات الأجنبية بحجة محاربة الإرهاب وإحلال السلام والديمقراطية في دول أخرى ، اذ انها بينما تدنس الأفكار المتسامية المشتركة للإنسانية ، تجعل الدول والشعوب تواجه أخطارا لا تنتهي.

واعتبر أن الوضع الحالي في أفغانستان ينطوي على مسؤولية والتزامات للقوات الأجنبية وأضاف: إيران تدرك ضرورة إجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الماضي وتوقفت حاليا بسبب الضغط السياسي للدول.

واشارت وكالة ارنا ان سفير ايران، أعلن دعمه لاعتماد قرار يتعلق بالوضع في أفغانستان ، وذكر أن اعتماد هذا القرار هو رسالة واضحة للوحدة في دعم الشعب الأفغاني في طريق تحقيق الازدهار مبني على السلام ومعتمد على نفسه.

وقال إيرواني: إن مستقبل أفغانستان يعتمد على تنفيذ الدستور والالتزام به من أجل ضمان المشاركة واحترام حقوق جميع المجموعات العرقية والديانات والنساء والفتيات.

وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: في مجتمع تعددي مثل أفغانستان ، لن تتمكن مجموعة وحزب واحد بمفرده من السيطرة على البلاد.

وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: إن ضمان تشكيل حكومة شاملة على أساس الدستور هو العنصر الرئيسي في الاعتراف الدولي بسيادة أفغانستان المستقبلية.

وشدد إيرواني على ضرورة حماية الممتلكات والأصول التابعة لأفغانستان في دول ثالثة وتسهيل استخدام هذه الممتلكات للتعامل مع الوضع الإنساني في أفغانستان.

كما أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة عن قلقه من استمرار التهديد الذي يشكله الإرهاب والمقاتلين الأجانب والأعمال الإرهابية ضد المراكز التعليمية والدبلوماسية والأقليات الدينية والعرقية ، وذكر أنه يجب على العالم التأكد من أن أرض أفغانستان لن تكون ملاذا آمنا لتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة والجماعات المرتبطة بها.

وفي معرض شرحه للإنجازات والتكاليف البشرية لمكافحة المخدرات في جمهورية إيران الإسلامية ، أعرب إيرواني عن قلقه إزاء الاتساع الشديد في زراعة المخدرات وإنتاجها في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الخميس ، على قرار بشأن الوضع في أفغانستان ، قدمته ألمانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتمت الموافقة عليه بالتصويت لصالحه من قبل 116 دولة ، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية.

وامتنعت 10 دول عن التصويت على القرار المذكور وهي روسيا والصين وباكستان ونيكاراغوا وبوروندي وبيلاروسيا وغينيا وإثيوبيا وزيمبابوي وكوريا الشمالية.

يشرح هذا القرار ، الذي قدم إلى الجمعية العامة لأول مرة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان ، الوضع الإنساني الحالي في هذا البلد ، والمجالات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والأمن ، والإرهاب ، ومحاربة المخدرات ، واللاجئين ، والأفراد. الوضع الاجتماعي ، واقتصاد هذا البلد.

كما أعرب هذا القرار عن امتنانه للجمهورية الإسلامية الايرانية لاستضافتها اللاجئين الأفغان وشدد على ضرورة دعم البلدان التي تواجه موجة كبيرة من اللاجئين الأفغان.

وامتنع هذا القرار عن الاعتراف بحركة طالبان كحكومة في أفغانستان ، وطالب مسؤولي طالبان بالالتزام بتعهدات أفغانستان الدولية والثنائية واتخاذ خطوات نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة.

وادان القرار المذكور الأعمال الإرهابية ضد المراكز التعليمية والدينية للأقليات العرقية والدينية والأماكن الدبلوماسية وانتقد انتهاك حقوق الإنسان وحرمان النساء والفتيات في أفغانستان.