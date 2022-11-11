غلاء المعيشة في بريطانيا يجبر لاجئين أوكرانيين على العودة لديارهم

العالم - أوروبا

ونقلت صحيفة "ميرور" (Mirror) عن اللاجئ جو بلاس وزوجته إيرينا، اللذين سافرا إلى غرب أوكرانيا في زيارة قصيرة لأسرتهما في سبتمبر، لكنهما قررا البقاء بسبب مشاكل الإسكان في بريطانيا.

وكشفت الصحيفة أن جو وزوجته إيرينا البالغة من العمر 34 عاما اصطدما بصعوبة العيش في بريطانيا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادة المستمرة في الأسعار، وكذلك صعوبة البحث عن خيارات الإيجار هناك.

كما اشتكى اللاجئان من أن وكالات الإسكان البريطانية لم تقبل الأموال من حسابات البنوك الأوكرانية ورفضت طلباتهما باستمرار.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سلطات المملكة تقلص تدريجيا برنامج "بيوت للأوكرانيين"، الذي من خلاله تدفع الدولة للعائلات التي تستقبل لاجئين أوكرانيين تعويضات.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يجدون أنفسهم في الشوارع بات في ازدياد مطرد، ووفقا لصحيفة "الغارديان"، قد يصل عددهم إلى 50 ألف على الأقل العام المقبل.