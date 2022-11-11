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حماس في الذكرى الرَّابعة لعملية حدّ السَّيف: يد المقاومة على الزّناد

حماس في الذكرى الرَّابعة لعملية حدّ السَّيف: يد المقاومة على الزّناد
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس، أن يد المقاومة على الزناد وسيفها مشرعًا دفاعًا عن شعبنا وحقوقه الوطنية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وكما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام قالت حماس في بيانٍ لها -الجمعة- في ذكرى عملية حد السيف: "تحتفظ ذاكرة شعبنا الحيّة، في مثل هذا اليوم من عام 2018م، بالعمل البطوليّ الذي نفّذه أبطالٌ من كتائب القسَّام، ووجهّت خلاله المقاومة ضربة قوية أحبطت فيها محاولة صهيونية للتسلّل إلى قطاع غزّة".

وشددت على أن هذه العملية حطّمت منظومة الاحتلال الأمنية، وكشفت فشلها وهزّت صورة قوّتها المزعومة، وأربكت حسابات قادة الاحتلال وجيشه الجبان، وأظهرت يقظة رجال المقاومة ورباطة جأشهم، ليرسموا بدمائهم الطاهرة عملية "حدّ السيف" التي ستبقى محطّة من محطّات الانتصار التي صنعها شعبنا ومقاومته الباسلة ضدّ العدو الصهيوني الغاشم.

وترحمت على أرواح شهداء عملية حدّ السيف المباركة، وفي مقدّمتهم القائد الشهيد نور بركة، وكل قوافل شهداء شعبنا على امتداد ساحات الوطن، ونعاهدهم ونعاهد شعبنا على الوفاء لمسيرتهم النضالية حتى انتزاع حقوقنا الوطنية.

وبعثت بالتحيَّة لكلّ القابضين على زناد المقاومة، والمرابطين على الثغور، والمحافظين على الثوابت والهُوية الوطنية، والمدافعين عن الأرض والقدس والأقصى، رغم الحصار وتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.

وأكدت أن وحدتنا الوطنية ومقاومتنا الشاملة هي السبيل لردع الاحتلال وكبح جماحه وإرهابه المتصاعد، وإنَّ شعبنا سيمضي في طريق النضال، ملتحماً مع مقاومته الباسلة، لا يرهبه اغتيال أو إبعاد، حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى وزوال الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.

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حماس في الذكرى الرَّابعة لعملية حدّ السَّيف: يد المقاومة على الزّناد