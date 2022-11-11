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تفاصيل خطيرة عن شريف عثمان الضابط المصري السابق المقبوض عليه في الإمارات

تفاصيل خطيرة عن شريف عثمان الضابط المصري السابق المقبوض عليه في الإمارات
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر اعلامية تفاصيل خطيرة عن الضابط المصري السابق شريف عثمان، والذي تم القبض عليه في الإمارات تمهيدا لتسليمه لمصر.

العالم - مصر

ونقلت وكالة ـRT عن المصادر أن شريف عثمان قام خلال الفترة الأخيرة بالدعوة إلى تظاهرات 11/11، بجانب العديد من القيادات الهاربة، حيث حصلت الجهات الأمنية المصرية على تسجيلات مسربة له وللعديد من الهاربين خارج البلاد يقومون بدعوة للفوضى في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن شريف عثمان يقوم ببث العديد من الفيديوهات عبر قنوات مختلفة على يوتيوب يحرض فيها ضد الجيش المصري والشرطة، بالإضافة إلى تحدثه بشكل غير لائق عن الرئيس المصري.

وألقت السلطات الإماراتية، في مدينة دبي، القبض على مواطن مصري قادم من الولايات المتحدة ويحمل جواز السفر الأمريكي يدعي شريف عثمان وهو ضابط سابق، شارك في التحريض والدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

السلطات الإماراتية ألقت القبض على عثمان فور وصوله للأراضي الإماراتية من أجل زيارة عائلية، وتم احتجازه في أحد مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.

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