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متحدث الخارجية الإيرانية: إيران تعارض الحرب في أوكرانيا وتدعو إلى السلام وإن الحديث عن إرسالنا سلاحا إلى روسيا تهمة لا أساس لها

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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