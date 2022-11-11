مقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين عام 2018

خاص العالم

ووصفت المعارضة البحرينية الانتخابات النيابية بانها مجرد مسرحية، مما اثار الشكوك في صدقية الانتخابات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان ان المنامة تتقاعس في توفير الظروف اللازمة لاجراء انتخابات حرة عن طريق سجن او اسكات الاشخاص الذي يتحدون العائلة الحاكمة، فضلاً عن حظر جميع احزاب المعارضة.

وقال معارضون ان مساحة التعبير السياسي اخذت في التقلص في الفترة التي سبقت الانتخابات، فيما قال رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان، ان اصرار السلطة في المنامة على المضي قدماً بالانتخابات النيابية من دون اصلاحات حقوقية وسياسية في ظل رفضها لاعتماد رفض الحوار للوصول لتوافقات وطنية يعود باضرار وخيمة على البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واشار الى ان السلطة حظرت على الجهات والاعلام الدوليين تغطية مسار عملية الانتخابات ومراقبتها، فلماذا تخشى حكومة البحرين من مراقبة الجهات الدولية والاعلام الدولي.

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