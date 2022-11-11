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مقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين عام 2018

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

في 24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018، اجرى النظام في البحرين انتخابات نيابية وسط مقاطعة قوى المعارضة والدعوة الى تصفير صناديق الاقتراع، احتجاجاً على ان هذه الانتخابات لم تستوفي اي من المعايير التي حددها المجتمع الدولي، ودفعت المعارضة دفعاً الى مقاطعة هذه الانتخابات بالكامل.

خاص العالم

ووصفت المعارضة البحرينية الانتخابات النيابية بانها مجرد مسرحية، مما اثار الشكوك في صدقية الانتخابات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان ان المنامة تتقاعس في توفير الظروف اللازمة لاجراء انتخابات حرة عن طريق سجن او اسكات الاشخاص الذي يتحدون العائلة الحاكمة، فضلاً عن حظر جميع احزاب المعارضة.

وقال معارضون ان مساحة التعبير السياسي اخذت في التقلص في الفترة التي سبقت الانتخابات، فيما قال رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان، ان اصرار السلطة في المنامة على المضي قدماً بالانتخابات النيابية من دون اصلاحات حقوقية وسياسية في ظل رفضها لاعتماد رفض الحوار للوصول لتوافقات وطنية يعود باضرار وخيمة على البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واشار الى ان السلطة حظرت على الجهات والاعلام الدوليين تغطية مسار عملية الانتخابات ومراقبتها، فلماذا تخشى حكومة البحرين من مراقبة الجهات الدولية والاعلام الدولي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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