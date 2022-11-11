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الدور السعودي في لبنان

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

من بوابة اتفاق الطائف تدخل الرياض في محاولة رسم مسارات السياسية اللبنانية، وتحاول تكريس نفوذ غابر لم يعد بامكان ساسة المملكة استعادته مع تبدلات الواقع السياسي والشعبي اللبناني.

جولات سفير المملكة السياسية والشعبية جانبت القواعد الدبلوماسية، وتعمل على الدخول والتدخل عميقاً في الشؤون اللبنانية الداخلية.

لائحة بالشروط الواجب اتباعها في تأليف الحكومات وطبيعة عملها، لائحة بالشروط الواجب توفرها في الوزارات وآليات ضبط مواقفهم، لائحة بالمعايير الواجب توفرها ايضاً في رئيس الجمهورية المقبل.

واللوائح السعودية تطول في رسم القواعد الاولى للسياسة اللبنانية.. اليوم ترفع شعار اتفاق الطائف الذي لا يختلف فيه اللبنانيون.

فما الهدف السعودي من التدخل في عمق السياسة اللبنانية؟

وما الذي يخيف الرياض من مجرد الحديث مؤتمر تأسيسي او تغيير في النظام او الصيغة الطائفية؟

للحديث عن ابرز الاجندة السعودية في لبنان ومستجداتها يستضيف برنامج "استوديو بيروت" الصحافي غسان سعود.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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