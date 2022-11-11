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شاهد.. فضيحة سعودية في لبنان

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

شهد لبنان مؤتمر الطائف الذي اقامه السفير السعودي وليد البخاري للتأكيد على ان اتفاق الطائف تعتبره السعودية بانه الصيغة التوافقية الاولى والاخيرة والحاسمة لانقاذ لبنان.

خاص العالم

اكد الصحافي غسان سعود، ان هناك استعراض قوة من قبل السفير السعودي، الذي هو في حاجة لها كي يقول لادارته والمسؤولين عنه، بأنه مؤثر في لبنان ولديه قاعدة في لبنان، وما تنفقه بلاده لا يذهب هباءاً، وبالتالي فان وضع لبنان جيد والكل لبّوا الدعوة السعودية ويحتفلوا بها.

وقال سعود في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": لكن في المضمون حينما نمعن النظر نرى صورة هي كاريكاتورية هزلية بامتياز، فالسعودية غير قادرة على الاتيان بشخصية قوية يتقدم الطائفة السنية لديها وزن حقيقي في الشارع السني غير الشخصية الضعيفة والهزلية المتمثلة بفؤاد السنيورة لاستبداله بسعد الحريري، الذي حصل على 3 آلاف صوت مقابل 30 الف صوت لمرشح حزب الله، مؤكداً ان هذا يعتبر فضيحة سعودية على مستوى التمثيل السني.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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