العميد باكبور: ابناء سيستان وبلوجستان لا يتبنون النزعة الانفصالية

العالم- ايران

وقال العميد باكبور في جمع من العلماء وشيوخ ووجهاء محافظة سيستان وبلوجستان من الشیعة والسنة إن الشعب البلوشي يؤكدون انتمائهم لتراب الوطن ولا يتبنون النزعة الانفصالیة.

وتابع قائلا: يمكن لرؤساء العشائر أن يكونوا عامل الوحدة في محافظة سيستان وبلوجستان، قائلا: ان إحراز التقدم یتوقف علی إرساء الأمن بالبلاد، والأعداء يريدون منع التقدم والتنمية بالمحافظة من خلال زعزعة الأمن فیها.

وأضاف: لا نرغب في أن يتعرض الأبرياء للأذى لأن جميع الشعب الايراني هم جزء من عائلة الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكننا سنتعامل بحزم وصرامة مع أولئك الذين يقفون وراء زعزعة أمن البلاد.

وقال إن الأعداء لا يدخرون جهدا في ارتکاب اي جريمة من أجل الاضرار بالامن والاستقرار في المحافظة وخلق الفوضى فيها داعیا شيوخ المحافظة إلی عدم السماح للأعداء بتشويه سمعة المحافظة.

كما دعها جميع أبناء هذه المحافظة من العلماء والشيوخ الى التحلي بالیقظة.