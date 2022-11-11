الحرس الثوري: سيتم ازاحة الستار عن الصاروخ فرط صوتي الباليستي قريبا

العالم- ايران

ضمن حديثه عن الصاروخ فرط صوتي الذي تم الإعلان عنه أمس الخمیس، قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: تم إجراء التجارب على هذا الصاروخ، وفي المستقبل سيتم ازاحة الستار عن هذا الصاروخ فرط صوتي في الوقت المناسب.

وكان العميد حاجي زادة قد كشف أمس الخميس على هامش مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد طهراني مقدم ، عن تصنيغ ايران لصاروخ باليستي فرط صوتي، وقال: إن هذا الصاروخ قادر على اختراق أهم منظومات الدرع الدفاعي الصاروخي وأكثرها تقدمًا، واستهداف نفس هذه المنظومات الصاروخية التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاع العدو.

تجدر الاشارة الى ان صواريخ فرط الصوتية (الهايبرسونيك) تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة ، ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.