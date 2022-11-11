الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرس الثوري: سيتم ازاحة الستار عن الصاروخ فرط صوتي الباليستي قريبا

الحرس الثوري: سيتم ازاحة الستار عن الصاروخ فرط صوتي الباليستي قريبا
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة، بانه سيتم ازاحة الستار عن الصاروخ فرط صوتي الباليستي قريبا.

العالم- ايران

ضمن حديثه عن الصاروخ فرط صوتي الذي تم الإعلان عنه أمس الخمیس، قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: تم إجراء التجارب على هذا الصاروخ، وفي المستقبل سيتم ازاحة الستار عن هذا الصاروخ فرط صوتي في الوقت المناسب.

وكان العميد حاجي زادة قد كشف أمس الخميس على هامش مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد طهراني مقدم ، عن تصنيغ ايران لصاروخ باليستي فرط صوتي، وقال: إن هذا الصاروخ قادر على اختراق أهم منظومات الدرع الدفاعي الصاروخي وأكثرها تقدمًا، واستهداف نفس هذه المنظومات الصاروخية التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاع العدو.

تجدر الاشارة الى ان صواريخ فرط الصوتية (الهايبرسونيك) تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة ، ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.

روابط ذات صلة

صاروخ الرعب الإيراني يختصر المسافة مع تل أبيب الى دقائق معدودة

غروسي يعلق على الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد فرط صوتي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. يوم الشهيد ومواقف الامين العام لحزب الله

تظاهرات في مناطق البحرين عشية الانتخابات الصورية التي يقاطعها الشعب + فيديو

في الفارسية.. الاحتلال يصور المنشآت السكنية والزراعية للمواطنين بطائرة مسيرة!

'بايدن' يصل شرم الشيخ في أول زيارة إلى مصر

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة السوري

بايدن يصل الى مصر.. قريبا.. انعقاد أول محادثات نووية بين 'روسيا وأمريكا' في القاهرة