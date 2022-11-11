الصين تنبّه العالم بقوة علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا

العالم - آسيا والباسفيك

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده لديها علاقات استراتيجية مع روسيا هى الأكبر في العالم.

متابعا: الصين ملتزمة إزاء الصداقة مع روسيا وهذا الأمر يعود بالمنفعة على الدولتين والعالم، ومستعدون للتعاون مع القوى الكبرى في العالم للمساهمة في حل الأزمة بين روسيا واوكرانيا.

وقال إن "الصداقة بين الصين وروسيا صلبة كالصخر"، مضيفا أن "آفاق التعاون بين الصين وروسيا واسعة للغاية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن "الصين ستستمر في جهودها لحل أزمة أوكرانيا وستؤمن مساعدات عاجلة.. ونريد تأمين خروج الأجانب من أوكرانيا".

مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي تسهيل إجراء المحادثات بشأن أوكرانيا، ويجب حل الصراع في أوكرانيا عبر الحوار.

ودعا وزير خارجية الصين إلى العمل على خفض التصعيد من حدة الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الصين تلعب دورا لتسهيل الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا مضيفا أن العالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة.

ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف. وتابع وزير خارجية الصين قائلا:" لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا هي الأكبر في العالم، لدينا التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا".

وأكد أن"العلاقات مع روسيا قوية بصرف النظر عن التحديات العالمية".