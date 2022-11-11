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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد نصر الله: لا نريد رئيسا للجمهورية يدعم المقاومة ويوفر الغطاء لها وإنما نريد رئيسا لا يطعن المقاومة فحسب
السيد نصر الله: لو كانت السلطة في يد حزب الله لحلت مشكلة الكهرباء التي رفض الأمريكي حلها
السيد نصر الله: الإنتصارات التي صنعتها المقاومة في عام 2000 وعام 2006 هو لأن رئيس الجمهورية وقف وراءها ولم يطعنها
السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية لا يخاف ولا يباع أو يشترى
السيد نصر الله: نريد رئيسا للجمهورية يمنح الإطمئنان للمقاومة
السيد نصر الله: الأمريكان يعلنون دعمهم للجيش اللبناني لأنهم يعتقدون أنه المؤهل لمواجهة المقاومة اللبنانية
السيد نصر الله: ينبغي ملء موقع رئاسة الجمهورية بالشخص المناسب
السيد نصر الله: المصلحة اللبنانية تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ولكن لا ينبغي سد هذا الفراغ بأي كان
السيد نصر الله: المصلحة اللبنانية تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ولكن لا ينبغي سد هذا الفراغ بأي كان
السيد نصر الله: الفراغ الرئاسي في لبنان لا يخدم أحدا ولا أحد يريده وإننا نريد رئيسا للجمهورية في أقرب وقت
السيد نصر الله: إيران انتصرت من جديد على الفتنة الأمريكية والإسرائيلية وسيزيد هذا الأنتصار الجديد من قوتها
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.