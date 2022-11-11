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السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية لا يخاف ولا يباع أو يشترى

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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