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رغم الإنسحاب منها..

الكرملين يؤكد على أن 'خيرسون كيان روسي' ولا يمكن تغيير وضعها

الكرملين يؤكد على أن 'خيرسون كيان روسي' ولا يمكن تغيير وضعها
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، أن منطقة خيرسون كيان تابع لروسيا الاتحادية، مؤكدة أن هذا الوضع ثابت ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.

العالم - روسيا

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الكرملين دميتري بيسكوف، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية بدء انسحاب قواتها من الضفة اليمني لمدينة خيرسون الأوكرانية إلى مواقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تواصل اعتبار منطقة خيرسون بأكملها أراضيها، قال بيسكوف إن خيرسون كيان روسي وتم ترسيخ ذلك في نصوص قانونية، ولا يمكن إجراء أي تغييرات في ذلك، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي ضم خيرسون وثلاث مناطق أوكرانية أخرى إلى روسيا.

واجتاحت القوات الروسية جنوب أوكرانيا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 واستولت على مدينة خيرسون أوائل مارس/ آذار الماضي.

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