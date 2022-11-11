الاستخبارات العراقية تعتقل مجموعة إرهابية في الطارمية

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان إن "أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نجحوا باختراق مفرزة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى "ولاية شمال بغداد" التابعة لعصابات داعش الارهابي وارتكبوا عدة جرائم إرهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان، أنه "ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابيون بقتل ثلاثة مواطنين من أهالي الطارمية غدرا بعامي 2021-2022، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".