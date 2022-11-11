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الاستخبارات العراقية تعتقل مجموعة إرهابية في الطارمية

الاستخبارات العراقية تعتقل مجموعة إرهابية في الطارمية
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة إرهابية في الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين.

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان إن "أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نجحوا باختراق مفرزة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى "ولاية شمال بغداد" التابعة لعصابات داعش الارهابي وارتكبوا عدة جرائم إرهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان، أنه "ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابيون بقتل ثلاثة مواطنين من أهالي الطارمية غدرا بعامي 2021-2022، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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