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سيكون له تداعيات خطيرة..

مخاوف نتنياهو من دخول 'سموتريتش' لوزارة 'الأمن' الصهيونية

مخاوف نتنياهو من دخول 'سموتريتش' لوزارة 'الأمن' الصهيونية
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن دخول المتطرف ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسئلال سموتريتش لوزارة "الأمن" الصهيونية سيكون له تداعيات خطيرة.

العالم - الإحتلال

وقالت صحيفة "هأرتس" العبرية:" إن دخول سموتريتش لوزارة "الأمن" الصهيونية سيكون له تداعيات خطيرة".

وأضافت الصحيفة : "أن رئيس حكومة الاحتلال القادمة بنيامين نتنياهو قلق أكثر من تعيين سموتريش وزيرا للأمن".

ويطالب رئيس الصهيونية الدينية، بتسئلال سموتريتش، بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية.

ووصفت "هآرتس"، سموتريتش بأنه "سياسي حاد وذكي"، وأشارت إلى أنه في حال تعيينه وزيرا للأمن فإنه ستكون في جعبته "أجندة معينة" بكل ما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى إمكانيتين، الأولى هي أن يمتنع نتنياهو عن تعيين سموتريتش وزيرا للأمن، كي لا يقود ذلك إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتحسبا من أن ينفذ سموتريتش خطوات دون تنسيقها معه.

وتتعلق الإمكانية الثانية برسائل تهدئة يبثها المقربون من نتنياهو، ومفادها أن نتنياهو سيمسك بزمام الأمور، بحيث يكون هو المسؤول الأمني وأن القرارات سيتخذها هو وقادة "أجهزة الأمن"، ولا يتوقع أن يوافق سموتريتش على وضع كهذا.

وكان الحزب الذي ينتنمي له سموتريتش قد حصل على 14 مقعدا في انتخابات الكنيست الصهيوني الأخيرة التي فازت فيها كتلة اليمين.

وانعقدت انتخابات الكنيست الصهيوني الـ25 في الأول من نوفمبر الحالي، وهي الخامسة خلال ثلاثة سنوات.

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سيكون له تداعيات خطيرة.. مخاوف نتنياهو من دخول 'سموتريتش' لوزارة 'الأمن' الصهيونية