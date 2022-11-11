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الشيخ قاسم: الكفوء والمخلص يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فان البرلمان سيخلوا من المخلصين والكفوئين

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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