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تونس.. منع ' الغنوشي' من السفر والنيابة تستأنف ضد قرار إطلاق سراحه

تونس.. منع ' الغنوشي' من السفر والنيابة تستأنف ضد قرار إطلاق سراحه
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

استأنفت النيابة التونسية قرارا قضائيا قضى بالإبقاء على رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي بحالة سراح، مع منعه من السفر.

العالم- تونس

النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة (شرق) استأنفت اليوم الجمعة قرار قاضي التحقيق الأول في المكتب الثاني الذي صدر أمس وقضى بالإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، في قضية "أنستالينغو". (وهي تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة، وتحريض على العنف).

ونقل موقع إذاعة "موزاييك" التونسية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان، أن" الملف أحيل إلى دائرة الإتهام في محكمة الاستئناف في سوسة "لاتخاذ ما تراه إما بتأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه".

وكان قاضي التحقيق الأول في المكتب الثاني استجوب الغنوشي أمس قضية "أنستالينغو" لمدة نحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العامة طلبت "إصدار بطاقة إيداع في شأنه".

وأوضح بن رمضان أن قاضي التحقيق "ارتأى الإبقاء على المتهم الذي مثل على أنظاره كذي شبهة بحالة سراح، مع تحجير السفر عنه في انتظار استكمال الأبحاث وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية".

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