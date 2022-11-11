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'الطوفان قادم': هاكرز يسيطرون على الموقع الرسمي لمجلس نواب البحرين

'الطوفان قادم': هاكرز يسيطرون على الموقع الرسمي لمجلس نواب البحرين
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الطوفان" باختراق الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني (www.nuwab.bh) اليوم الجمعة، قبل يوم من الانتخابات المقرر انعقادها غدًا السبت وسط مقاطعة المعارضة البحرينية.

العالم- البحرين

وحتى هذه اللحظة لا زالت المجموعة التي تطلق على نفسها "الطوفان" تسيطر على الموقع بالكامل، وتعرض في واجهته صورة للشهيد رضا عبدالله الغسرة وصور صغيرة أخرى لشهداء الثورة البحرينية.

وكتبت المجموعة في الواجهة عبارة "الطوفان قادم" فيما يبدو بأنه نذير بشن عمليات أخرى.

وقالت المجموعة في حسابها الذي يبدو جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها سيطرت على موقع مجلس النواب "تعبيرًا عن حق شعب البحرين في المشاركة السياسية بدءًا باختياره لنظامه السياسي الذي يبتغيه، ورداً على محاولات النظام الحاكم في إضعافه وإذلاله بسلب حق الاختيار والتشريع واستبداله بسيرك من الموظفين المهرجين".

وأكدت بأن ذلك "تنفيذًا للإرادة الشعبية في مقاطعة الانتخابات الصورية.. أدلى فريق الطوفان برأيه الحاسم في دعم تضحيات شعب البحرين وصمود”.".

ولم تصرح الجهات الرسمية في البحرين حتى الآن، ولا يعرف حتى الآن إن كانت الهجوم سيؤثر على سير العملية الانتخابية التي تبدأ من صباح يوم غد السبت عند الساعة الثامنة صباحًا.

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'الطوفان قادم': هاكرز يسيطرون على الموقع الرسمي لمجلس نواب البحرين