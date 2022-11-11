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استشهاد يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية في الجوف

استشهاد يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية في الجوف
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

استشهد اليوم الجمعة، يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الامريكي السعودي في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

العالم- اليمن

وكان مواطنان اثنان استشهدا أمس الخميس، في مديرية المتون جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية على المحافظة.

وأرجع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، استمرار سقوط الضحايا المدنيين الى عدم توفير الأجهزة الكاشفة للألغام الخاصة بالمركز التنفيذي لإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين، ما اعتبره امتدادا للحرب على المدنيين في اليمن.

واكد المركز ان "غياب الاجهزة الكاشفة يضع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على المحك في عدم التوضيح ان العدوان هو من يعرقل الأجهزة الكاشفة التي ستساهم في إنقاذ المدنيين في اليمن من خلال تطهير المناطق الملوثة بمخلفات الحرب".

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