الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تذكّر اليابان بالتخلص الآمن من المياه الملوثة نوويا

الصين تذكّر اليابان بالتخلص الآمن من المياه الملوثة نوويا
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

ذکّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، اليابان بالاستجابة للمخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية والتخلص من المياه الملوثة نوويا بطريقة علمية ومفتوحة وشفافة وآمنة.

العالم - آسيا والباسفيك

هذا وعلى خلفية إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول أمس الأربعاء، زيارة فريق العمل الفني التابع لها، اليابان في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر لمواصلة مراجعة شاملة للسلامة لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في الباسفيك.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان -في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن الصين تدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق العمل الفني التابع لها، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن يلتزم فريق العمل بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعلم، والتنفيذ الصارم لمعايير السلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان السلامة المطلقة للتخلص من المياه الملوثة.

وأضاف أنه "على اليابان أن تتعاون بشكل كامل مع فريق العمل".

وأكد المتحدث أن الصين تحث مرة أخرى الجانب الياباني على مواجهة الشواغل المشروعة لجميع الأطراف، والتشاور الكامل مع أصحاب المصلحة، من بينهم جيرانها والمؤسسات الدولية ذات الصلة، والتخلص من المياه الملوثة نوويا بطريقة علمية ومفتوحة وشفافة وآمنة من أجل حماية البيئة البحرية وصحة وسلامة الغذاء لشعوب جميع البلدان.

روابط ذات صلة

اليابان و أمريكا تبدآن تدريبات عسكرية

الصين تنبّه العالم بقوة علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا

اليابان ترصد أكبر ميزانية عسكرية بتاريخها لتحديث ترسانتها الصاروخية

الدفاع اليابانية تعلن دخول سفينة حربية صينية لمياه اليابان الإقليمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تذكّر اليابان بالتخلص الآمن من المياه الملوثة نوويا

صحيفة بريطانية تكشف.. مخاوف الجمهوريون من خسارة ولاية جورجيا بسبب ترامب

الأمم المتحدة تستشير محكمة العدل عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين في كركوك شمالي العراق

استشهاد يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية في الجوف

'العجري': البيانات الغربية حول اليمن محاولة للدفع نحو التصعيد