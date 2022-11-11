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ايران تتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة جلوس للمرة الثامنة

ايران تتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة جلوس للمرة الثامنة
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة جلوس للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة بفوزه على منتخب البلد المضيف البوسنة والهرسك 3-0.

العالم - إیران

وفي المباراة النهائية لبطولة العالم بالكرة الطائرة جلوس التي جرت مساء الجمعة، تمكنت ايران من الفوز على البوسنة والهرسك بثلاثة اشواط متتالية كانت نتائجها كالتالي: 26-24 و32-30 و25-12 ، لتتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة.

وكانت ايران قد تصدرت مجموعتها في بطولة العالم بفوزها على العراق وكازاخستان وكرواتيا ومن ثم فازت على اليابان وأمريكا في الدورين ثمن وربع النهائي وعلى البرازيل في الدور نصف النهائي.

وبذلك تكون ايران قد فازت في مبارياتها السبع التي خاضتها في البطولة بنتيجة 3-0 من دون ان تخسر حتى شوط واحد.

وحجز منتخبا ايران والبوسنة بطاقة التاهل الى باراولمبياد باريس 2024.

يذكر ان منتخب إيران شارك في 9 دورات ألعاب بارالمبية متتالية ، حصد فيها 7 ميداليات ذهبية و 2 فضية.

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ايران تتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة جلوس للمرة الثامنة

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