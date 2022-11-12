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وكالة الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

وكالة الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة إرهابية
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية القبض على مجموعة إرهابية في الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين أبرياء وتفجير عبوات ناسفة.

العالم - العراق

ونجح رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من اختراق مفرزة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى "ولاية شمال بغداد" وارتكبوا عدة جرائم إرهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم.

ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنيين من أهالي الطارمية غدرا سنة 2021 و2022.

كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الارهابيين.

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وكالة الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

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