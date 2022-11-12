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تلغراف: الاتحاد الأوروبي سيسعى لعزل الوفد الروسي أثناء قمة العشرين

تلغراف: الاتحاد الأوروبي سيسعى لعزل الوفد الروسي أثناء قمة العشرين
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر لصحيفة "تلغراف" البريطانية إن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسعى لـ "عزل" ومقاطعة الوفد الروسي أثناء فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

العالم - أوروبا

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: "نحاول العمل مع الشركاء لنعرض بشكل مقنع للغاية ما يفكر به المجتمع الدولي في الأعمال غير الشرعية لروسيا".

وأضاف أن "هذا يعني أيضا عرقلة العلاقات مع لافروف أو أي أحد يترأس الوفد الروسي، أو جعل الناس ينسحبون أثناء مداخلات روسيا".

ويشار إلى أن الأوروبيين يسعون إلى جعل الجانب الروسي يفهم أن أي مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تجري بشروط كييف.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، على الأرجح ستسعى "لعزل" روسيا، لكن الصين لن تقوم بذلك، وهناك مخاوف من أن روسيا والصين ستحاولان التخفيف من لهجة البيان المشترك للدول.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر. وسيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى القمة.

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تلغراف: الاتحاد الأوروبي سيسعى لعزل الوفد الروسي أثناء قمة العشرين

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