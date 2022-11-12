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ترامب يقاضي لجنة في مجلس النواب تحقق في هجوم الكابيتول

ترامب يقاضي لجنة في مجلس النواب تحقق في هجوم الكابيتول
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

يقاضي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم الكابيتول، بسبب إصدارها أمر استدعاء له للإدلاء بشهادته، وفقًا لقاعدة بيانات محكمة في فلوريدا.

العالم - الأميرکيتان

ووفقا لوثيقة قاعدة بيانات محكمة فلوريدا، فإن أمر الاستدعاء غير قانوني لأنه ينتهك صلاحيات الرئيس وحقوق ترامب بموجب التعديل الأول لدستور البلاد (حرية التعبير)، واللجنة غير مخولة بإصدار مذكرات استدعاء.

في وقت سابق، أرسلت لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول مذكرة استدعاء إلى ترامب للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق ذات الصلة المتعلقة بأحداث 6 يناير 2021، وتنتظر حتى 4 نوفمبر، إذ يرغب محققو الكونغرس البدء في استجواب ترامب في 14 نوفمبر.

وتحقق اللجنة في أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونغرس في محاولة لتعطيل الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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ترامب يقاضي لجنة في مجلس النواب تحقق في هجوم الكابيتول