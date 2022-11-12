نشطاء قطريون ينتقدون تسيير رحلات مع الإحتلال في كأس العالم

العالم - قطر

وأعلنت مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع"، "لقد أُصبنا بصدمة لأن قطر دخلت في الأيام التي سبقت كأس العالم مناطق جديدة من التطبيع، مع الإعلان عن تسيير رحلات جوية مباشرة الآن بين نظام الفصل العنصري في إسرائيل والدوحة".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، أنه توسّط بين قطر و"إسرائيل" اللتين لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية، لتسهيل حضور المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين تنطبق عليهم الشروط للبطولة.

وقال مسؤول قطري لـ"رويترز"، إنّ اتفاق الرحلات الجوية لا يغيّر موقف بلاده من تل أبيب

وقال المسؤول إن اتفاق الرحلات الجوية جزء من التزام قطر باشتراطات "فيفا" لاستضافة البطولة، ولا ينبغي تسييس الأمر.

وأشار المسؤول القطري في وقت لاحق إلى أن الدوحة أبلغت الكيان الإسرائيلي "أن أي تصعيد في القدس أو غزة أو الضفة الغربية" خلال البطولة سيثير مخاطر إلغاء الاتفاق، بما في ذلك الرحلات المباشرة.

وعادة لا يستطيع حاملو جوازات السفر الإسرائيلية السفر إلى قطر إلا بالحصول على تأشيرات خاصة بالبطولات أو المؤتمرات الرياضية. ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين الجانبين.