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بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين ومن دون التوافق البلد سيدفع الثمن

بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين ومن دون التوافق البلد سيدفع الثمن
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أنّه قال وكرّر، أن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، لا يحتمل أسابيع قليلة جداً، ولا يتحدثنّ احد عن أشهر على غرار ما حصل في فترة الفراغ السابقة (سنتان ونصف بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان)، فوضع لبنان في هذه المرحلة ليس كما كان عليه آنذاك، بل هو بالويل.

العالم_لبنان

ولفت بري في حديثمع صحيفة الجمهورية اليوم السبت إلى أنّ التوافق هو المعبر الإلزامي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن دون هذا التوافق، ستستمر دوامة الفراغ، والبلد سيدفع الثمن.

وذكر أن تعليقه مبادرته الحوارية، لا يعني أنّه سيبقى مكتوف اليدين أمام مراوحة الاستحقاق الرئاسي على ما هو عليه في هذه الفترة، في حلقة التعقيد والتعطيل وأسره في دائرة فراغ كلفتها باهظة على لبنان، بل انّه أعطى ما يمكن وصفها بفسحة زمنية سقفها الأقصى آخر السنة، فإنْ أمكن بلوغ التوافق على رئيس للجمهورية خلالها، فذلك يكون خيراً ومصلحة للبنان، وإنْ بقي الوضع في دائرة الفراغ فسيعود بالتأكيد إلى التقاط زمام المبادرة من جديد ووضع الجميع امام مسؤولياتهم التي توجب الشراكة الصادقة في تحصين لبنان وإخراجه من هذا النفق.

وبحسب الجمهورية، لا يقلّل الرئيس بري من حجم الأزمة والتعقيدات القائمة، ورغم الصورة القاتمة فهو لا يعبّر عن تشاؤم كلّي على ما ذهب اليه آخرون، بل يُبقي على شيء من التفاؤل الحذر، ذلك انّه رغم كل هذا الانسداد لا يزال يرى ضوءًا في آخر النفق، جوهره انّ الجميع محكومون في نهاية المطاف بسلوك الطريق نحو الانفراج.

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بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين ومن دون التوافق البلد سيدفع الثمن

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