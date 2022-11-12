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جريحان بانفجار في مدينة  طرابلس شمال لبنان

جريحان بانفجار في مدينة  طرابلس شمال لبنان
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

ادى انفجار قارورة غاز خلال تعبئتها في محطة توتنجي في ساحة القبة في طرابلس شمال لبنان ، الى سقوط جريحين تم نقلهما الى المستشفى للمعالجة.

العالم_لبنان

حضرت عناصر من القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

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