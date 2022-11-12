أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ايران ..

رئيس الجمهورية يؤكد فشل مخطط الأعداء بزعزعة الإستقرار في إيران.

آفتاب يزد ..

قائد القوات الجو فضائية .. إيران نجحت في تصنيع صواريخ بالستية فرط صوتية .

قدس ..

آية الله الشيخ عيسى قاسم .. الإنتخابات الخليفية بالبحرين إغتيال للديمقراطية .

ابرار ..

زيارة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لطهران الأسبوع القادم .

اعتماد ..

الحزب الجمهوري يحقق فوزا نسبيا بمجلس النواب الأمريكي بإنتخابات الكونغرس النصفية .

خراسان ..

الموجة الحمراء لم تتحقق في إنتخابات الكونغرس النصفية في إحباط لترامب وأنصاره.

ارمان امروز ..

أرمينيا تتحدث عن شن قوات جمهورية أذربيجان عدوانا على أراضيها أوقع خسائر في الأرواح.

جوان ..

السيد حسن نصر الله .. الأعداء يراهنون على إفساد الجيل الجديد لتهميش المقاومة .

سياست روز ..

وزارة الخارجية .. لا صحة للمزاعم الغربية التي تدعي إرسال إيران السلاح لروسيا بالحرب الأوكرانية .

جمهوري اسلامي ..

منظمة الأمم المتحدة ترفض في قرار رسمي الإعتراف بطالبان كحكومة شرعية في أفغانستان .

كيهان ..

إيران تحقق نجاحات كبيرة .. إفتتاح خطوط سكك حديدية إستراتيجية وتصنيع صواريخ فرط صوتية .

اطلاعات ..

هتافات الموت لآل سعود تتعالى في الأجواء في مناطق الأغلبية الشيعية بشرق السعودية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( مقاطعة الإنتخابات السعودية الصهيونية في البحرين )..

قوى المعارضة البحرينية وعلى رأسها الزعيتم الروحي للاغلبية السكانية من الشيعة اية الله الشيخ عيسى قاسم اكدت مقاطعتها الشاملة للتنخابات البرلمانية التي ينظمها النظام الخليفي طبقا لمعاييره ومقاساته الاستبدادية .

"إن هناك تقارير تتحدث عن إرسال السعودية قوات خاصة للبحرين تحسبا لوقوع تظاهرات وإحتجاجات على خلفية هذه الإنتخابات الصورية "

وفي السياق ذاته جاءت الزيارة الخاصة لقائد سلاح الجو الصهيوني للمنامة عشية هذه الانتخابات كرسالة من تل ابيب بدعم النظام الخليفي مقابل اية تطورات داخلية محتملة ترتبط بهذه الانتخابات .

ان الانتخابات البحرينية فقدت مصداقيتها بالكامل برفضها من قبل الاغلبية الساحقة من المواطنين وهو رفض يعكس تنديدا شعبيا صريحا بسياسات النظام الخليفي القمعية ولإرتمائه في احضان الكيان الصهيوني وكذلك لرف سياسى التمييز والتهميش اطائفي التي ينتهجها .

رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت عن انتخابات الكونغرس النصفية في مقالها (فوز الجمهوريين سيضعف إدارة بايدن بشكل أكبر )..

تقدم الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية وفوزه باغلبية نسبية بمجلس النواب واحتمال فوزه بمجلس الشيوخ ايضا واقع يرتبط بعدة عوامل ابرزها وجود استياء عام من ضعف اداء ادارة بايدن هذا الى جانب تنامي التيارات العنصرية المتطرفة في المجتمع الامريكي التي ترى ان ضعف بايدن والديمقراطيين قلل من شان ومكانة ونفوذ امريكا في العالم .

"إن هناك إنتقادات داخلية جدية للإدارة الديمقراطية بشأن الأوضاع الإقتصادية والحرب الأوكرانية وفشل سياسة أمريكا مقابل الصين"

وبالطبع هناك مخاوف في نفس الوقت لدى مكونات واسعة في المجتمع الامريكي من عودة الترامبية الفوضوية للبيت الابيض. وفي كل الاحوال سيؤدي فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الى تقييد بايد وادارته الديمقراطية بقيود كبيرة على الصعيدين الداخلي والدولي.

اطلاعات ..

حول المستجدات الميدانية في الحرب الاوكرانية كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها ( الجيش الأوكراني يستعيد خيرسون بإنسحاب روسيا ) ..

يبدو ان الجيش الاوكراني استطاع استعادة منطقة خيرسون بما فيها مدينة خيرسون نفسها بعد يومين من اكما القوات الروسية انسحابها التكتيكي من تلك المنطقة بجنوب اوكرانيا .

"إن هناك هواجس في كييف من أن يكون الإنسحاب الروسي مجرد فخ كبير للجيش الأوكراني "

وهي هواجس عززتها تاكيدات مسؤولون روس من ان خيرسون ما زالت اراض روسية طبقا للاستفتاء العام الذي جرى فيها. مع ذلك ترى محافل دولية ان الانسحاب الروسي ومهما تكن دلائله تطور ايجابي يخدم ايجاد ارضية بدء مفاوضات لوقف اطلاق النار .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشان البحريني في مقالها ( إرسال قوات قمع سعودية للبحرين )..

بطلب من النظام الخليفي يستعد البلاط السعودي لارسال قوات على عجل للبحرين تحسبا لتفجر احتجاجات شعبية واسعة النطاق في هذا البلد على خلفية الانتخابات الصورية التي ينظمها هذا النظام الديكتاتوري.

"إن قوى المعارضة الشعبية البحرينية أعلنت عن مقاطعتها التامة لهذه الإنتخابات مشككة بسلامتها ومصداقيتها وبنواياها "

في الواقع ان هذه الانتخابات التي ستجري اليوم تمت هندستها وتنظيمها مسبقا بشكل يضمن تكريس بقاء النظام الخليفي الاستبدادي ويضمن مواصلته لمسار التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني ولاساليب التمييز والتهميش الطائفي للاغلبية السكانية من الشيعة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن التطورات الميدانية في اوكرانيا في مقالها ( ماذا وراء إنسحاب القوات الروسية من خيرسون ؟) ..

جاء قرار وزارة الدفاع الروسية بسحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمقاطعة خيرسون جنوب اوكرانيا, مفاجئا تماما خاصة وان روسيا سبق وان ضمت خيرسون لاراضيها على خلفية نتائج استفتاء عام في المقاطعة .

"هناك رؤية تقول إن الإنسحاب الروسي لإفشال هجوم أوكراني واسع بدعم الناتو, ورؤية ترى أن الإنسحاب مقدمة لتصعيد روسي"

الرؤية الاولى تستند على صعوبة مواجهة القوات الروسية في مواقعها بغرب نهر دنيبرو الواسع والعميق هجوما اوكرانيا واسعا بدعم من النيتو لذلك فضلت الانسحاب الى شرق هذا النهر الامر الذي سيعطيها افضلية دفاعية قوية. ولكن حسب الرؤية الثانية قد يكون الانسحاب الروسي مقدمة لشن عمليات عسكرية روسية واسعة النطاق وهذا هو ما يخيف كييف من ان يكون الانسحاب الروسي فخا .