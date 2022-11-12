النظام الخليفي ينتخب نفسه في الانتخابات البحرينية

العالم – خاص بالعالم

وخلال استضافته في تغطية قناة العالم للانتخابات التشريعية البحرينية التي حملت عنوان "الانتخابات المقاطعة" قال درويش إن السلطة البحرينية راكمت الكثير من القمع السياسي خلال 12 سنة هي الآن تحول مسار الازمة السياسية ببعض المتغيرات كموضوع العزل السياسي وموضوع التطبيع وتأثيره على السيادة الوطنية.

وأضاف إن النظام النظام الخليفي أراد أن يحصل على مستوى متقدم من الشرعية الشعبية ولكن هذا لم ولن بحدث. مؤكدا أن ذلك يأتي من الاستمرار في تطوير القمع السياسي والذهاب بهذه المتغيرات لا يصب في صالح البحرينيين.

درويش أكد أن المشاركة لو كانت كثيفة وهي ليست كذلك كانت ستقود الى مزيد من تعزيز حكم الفرد. مشيرا الى أن الحكومة اليوم تنتخب نفسها من خلال هذه الانتخابات.

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