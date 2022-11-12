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بالفيديو.. رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان:

النظام الخليفي ينتخب نفسه في الانتخابات البحرينية

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش إن الامور في البحرين لم تعد تحتمل المجالات بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الخليفي بحق الشعب البحريني.

العالم – خاص بالعالم

وخلال استضافته في تغطية قناة العالم للانتخابات التشريعية البحرينية التي حملت عنوان "الانتخابات المقاطعة" قال درويش إن السلطة البحرينية راكمت الكثير من القمع السياسي خلال 12 سنة هي الآن تحول مسار الازمة السياسية ببعض المتغيرات كموضوع العزل السياسي وموضوع التطبيع وتأثيره على السيادة الوطنية.

وأضاف إن النظام النظام الخليفي أراد أن يحصل على مستوى متقدم من الشرعية الشعبية ولكن هذا لم ولن بحدث. مؤكدا أن ذلك يأتي من الاستمرار في تطوير القمع السياسي والذهاب بهذه المتغيرات لا يصب في صالح البحرينيين.

درويش أكد أن المشاركة لو كانت كثيفة وهي ليست كذلك كانت ستقود الى مزيد من تعزيز حكم الفرد. مشيرا الى أن الحكومة اليوم تنتخب نفسها من خلال هذه الانتخابات.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان: النظام الخليفي ينتخب نفسه في الانتخابات البحرينية