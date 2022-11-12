توقعات بمدی تلاعب النظام البحريني في أرقام الانتخابات

العالم - خاص بالعالم

وقال د. جواد عبدالوهاب في حديث لقناة العالم الاخبارية:"المقاطعة التوحدة التي اعلنتها قوی المعارضة هي للتبيين ولايضاح موقف المعارضة، لأنها تعلم ان الانتخابات لن تعطل وان النظام سوف ينظم الانتخابات وأتوقع ان يعلن نسبة المشاركة 70 بالمئة، لأن كل شئ بيد النظام وهو يتلاعب بالارقام.

وأضاف انه رغم ذلك، تبيان موقف المعارضة كان ضروري من أجل ان يعلم العالم بأن جميع فصائل وقوی المعارضة التي تمثل أطياف الشعب البحريني متفقة ومقاطعة لهذه الانتخابات وبذلك تسحب من النظام شرعية هذه الانتخابات وايضاً شرعية الحكم وتفشل مشاريع السلطة من خلال هذه المقاطعة.

وأكد الاعلامي البحريني ان تطبيق نظام العزل السياسي ورفض ترشيح أعداد من الناخبين يكشف بأن النظام قد عين من يريده في الانتخابات وأياً يكن الفائز في الانتخابات، فهو معين من قبل النظام.