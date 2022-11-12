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نائب بحريني سابق يؤكد ضعف الإقبال في الانتخابات التشريعية

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال النائب البحريني السابق علي العشيري إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية واضحة في معظم مناطق البحرين وخاصة مناطق المعارضة البحرينية.

العالم – خاص بالعالم

وخلال استضافته في تغطية قناة العالم الاخبارية للانتخابات التشريعية البحرينية التي حملت عنوان "البحرين.. الانتخابات المقاطعة" عبر سكايب من العاصمة البحرينية المنامة أضاف العشيري إن الذين توافدوا على صناديق الاقتراع هم المجنسين الجدد والموالين للنظام الخليفي وأضاف إن اغلبهم ذهبوا الى الاماكن العامة للإدلاء باصواتهم لأنهم يخجلون من الشعب البحريني.

علي العشيري أضاف إن الإقبال على الانتخبات التشريعية في نسختها الجديدة أقل بكثير من الاقبال على هكذا انتخابات عام 2018.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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