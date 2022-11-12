شاهد بالفيديو: انتخابات البحرين.. استحقاق بلا حقوق

العالم - البحرين

استحقاق بلا حقوق عنوان لمرحلة تمر بها البحرين في ظل انتخابات تشريعية لم يسمح للجميع المشاركة فيها.

الانتخابات انطلقت في البلاد بمشاركة أكثر من ثلاثمئة وثلاثين مرشحاً وفقا للأرقام الرسمية وبينهم ثلاث وسبعون امرأة للوصول إلى أربعين مقعداً، إلا أن المشاركين لم يمثلوا كافة شرائح الشعب. فالسلطات وكما حصل في انتخابات عام الفين وثمانية عشر منعت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد من المشاركة وهي جمعية الوفاق وحركة وعد، الأمر الذي دفع بالحركتين لدعوة أنصارهما لمقاطعة الانتخابات.

موقف الحركتين أيدته القيادة الدينية في البلاد حيث أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعتبر خيانة للوطن.

وقال آية الله عيسى قاسم:"ان تعطوا الانتخابات زخماً فقد فشلتم في الامتحان".

إعلاميون بحرينيون أكدوا من جهتهم أن المناخ السياسي الصحي غائب عن البلاد في ظل إغلاق الجمعيات السياسية خاصة في ظل مواصلة السلطات لسجن معتقلي الرأي والتهديدات بتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام السياسي.

دعوات المقاطعة لاقت قبولاً من أبناء الشعب البحريني ترجموه مقاطعة وتغريدات منددة بالعملية؛ حيث ندد بعض البحرينيين بالعزل السياسي الحاكم في البلاد إضافة إلى التساؤل عن إمكانية التغيير مع وجود نظام لا يسمح بحرية التعبير والتجمع، كما ذهب آخرون لاتهام المجلس بأنه تحول لأداة للاستبداد والفساد والتطبيع.

يذكر أن سلطات المنامة أصدرت عام الفين وثمانية عشر قوانين أطلقت عليها اسم العزل السياسي والمدني والتي تمنع أعضاء المعارضة السياسية من الترشح للبرلمان ومن العمل في مجالس إدارة المنظمات المدنية، وبحسب شخصيات في المجتمع المدني البحريني فإن ما بين ستة آلاف إلى أحد عشر ألف مواطني بحريني منعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.