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شهود عيان يؤكدون نجاح المقاطعة لانتخابات البحرين

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير د.ابراهيم العرادي ان البحرين تشهد اليوم، يوماً كئيباً وحزيناً إثر تنظيم النظام انتخابات مزورة في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وقال العرادي لقناة العالم الاخبارية:"اليوم يفضح امام الرأي العام كيف أقصی حاكماً، شعباً ومنعه من حقوقه".

وأضاف ان البحرين يشهد اليوم مقاطعة واسعة للانتخابات، بحيث لبت المدن المختلفة لنداء آية الله الشيخ عيسی قاسم وقوی المعارضة بمقاطعة الانتخابات.

وأكد ان مدن كجد حفص ومناطق اخری شهدت تظاهرات أطلق المتظاهرون فيها شعار "لبيك يا شيخ عيسی قاسم" و "مع الفقيه" و "مع المعارضة" و"مع المقاطعة الشعبية".

وبين العرادي ان هذه المظاهرات والشعارات أفشلت محاولات النظام لتلميع صورته واظهار صورة ديمقراطية عن حكمه.

وتوقع مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير ان يقوم النظام الخليفي بعملية تزوير كبری في نهاية الانتخابات يكذب من خلالها علی الرأي العام الدولي ليزعم نجاح هذه الانتخابات مؤكداً ان الصور التي تتوارد من مناطق عدة في البحرين والشهود العيان تؤكد ان النجاح مع المقاطعة الشعبية.

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