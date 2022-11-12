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شباب ثورة 14 فبراير في البحرين يرحب بمقاطعة الإنتخابات

شباب ثورة 14 فبراير في البحرين يرحب بمقاطعة الإنتخابات
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

رحبت "حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين"، بموقف المعارضة الموحد لمقاطعة الانتخابات الصورية، التي يجريها النظام اليوم .

العالم - البحرين

وعبر المكتب السياسي للحركة عن ارتياحه التام للموقف الموحد لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ومجالس البلديات الصورية من قبل قوى المعارضة السياسية وعلماء ورجال الدين والمناضلين في البحرين وخارجها، ومن هم قابعين في سجون النظام وفي مقدمتهم قادة المعارضة.

وثمنت الحركة "موقف شعب البحرين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين وسجناء الرأي لموقفهم التاريخي لمقاطعة هذه الانتخابات التي تشرعن الديكتاتورية وحكومة الفرد الواحد والحكم القبلي الشمولي المطلق".

ولفتت إلى أن الشعب البحريني طالب، في ثورة 14 فبراير 2011 بحقه في تقرير المصير، وأطلق شعاراته بالمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الطاغية حمد وحكم العصابة.

يذكر أنه أجمعت قوي المعارضة البحرينية في الخارج والداخل وخلف القضبان على مقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم.

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