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اليمن: حريق في مخيم الجشة جنوب الحديدة.. والسبب غير معلوم 

اليمن: حريق في مخيم الجشة جنوب الحديدة.. والسبب غير معلوم 
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

التهم حريق هائل لا يعرف أسبابه عشرات من المنازل في مخيم الجشة للنازحين الواقع في مديرية الخوخة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة اليمنية، حيث يقدر عدد الأسر التي تسكن المخيم بما يزيد عن الف ومائتين أسرة نازحة من مناطق الصراع.

العالم - اليمن

وناشد المتضررون من الحريق الجهات المانحة والمختصة بسرعة تقديم المساعدات، لإغاثة الضحايا، في ظل تدهور الظروف المعيشية والإنسانية.

وذكرت مصادر إعلامية أن حريقا نشب في أحد مواقع مخيم الجشة للنازحين في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، ليتوسع بعد ذلك ويلتهم غالبية المخيم؛ بسبب تناقل ألسنة اللهب.

وقالت المصادر انه وبفعل الرياح، والخيام المصنوعة من القماش، اتسعت دائرة الحريق بشكل سريع، وأظهر تصاعد الدخان حجم الكارثة التي تسبب بها الحريق.ولم تكشف التفاصيل الأولية عن وقوع ضحايا من النازحين القاطنين في المخيم من عدمه، إلا أن الصور المتناقلة تظهر وقوع أضرار مادية جسيمة في المخيم.

واعتبروا حضور قوات الإطفاء والمختصين من قيادات المرتزقة السعودية والإمارات في تلك المناطق بعد انطفاء الحريق والتهام كامل المنازل عدم احترام للانسان في تهامة. هذا وتشهد المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة اضطرابات وتدهور معيشي كارثي وانفلات أمني واسع في مختلف الجوانب.

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