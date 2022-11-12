شاهد.. هكذا تقتل السعودية أطفال اليمن.. بينهم "محمد"!

العالم - اليمن

ونشر الناشط اليمني عبدالسلام جحاف عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو وغرد عليه معلقا : "هكذا مات ولدي محمد أمام عيني وأنا عاجز عن إسعافة الى الخارج لتلقي العلاج لقد قتله ابن سلمان كما قتل عشرات الألاف من أطفال اليمن، إنني حين أتذكر ولدي أزداد يقينا أن زوال السعودية أقرب مما اتوقع هذا إبني ثم يريد منا البعض أن نصمت عن مقارعة الظالمين"

يذكر أنه أكثر من169 الف حالة لذوي الأمراض المزمنة يعيشون تحت معاناة انسانية في ظل استمرار الحصار الذي يتسبب في نقص وشحة ادويتهم المنقذة للحياة، نتيجة حظر دخول الادوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية وعدم السماح بدخولها عبر المطار.