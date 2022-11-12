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اقتحام قاعدة "اسرائيلية" بالجولان السوري المحتل

اقتحام قاعدة
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية عن "كمية الذخيرة التي سُرقت الليلة الماضية من قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

العالم- الاحتلال

وقالت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" والقناة السابعة العبرية، إن "التقديرات تشير إلى 70 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم، و70 قنبلة شديدة الانفجار".

وبحسب المصادر ذاتها اعتقلت ما تسمى قوات الأمن للاحتلال الإسرائيلي عددا من سكان الشمال للاشتباه في قيامهم بالسرقة. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة الليلة تمديد اعتقالهم. وستتم جلسة الاستماع في محكمة الصلح في الناصرة خلف أبواب موصدة.

وتقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة بعمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة بحثا عن الذخيرة المسروقة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال جيش الاحتلال في بيان: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة للجيش الإسرائيلي، ويجري التحقيق في ملابسات السرقة من قبل الشرطة العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها".

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اقتحام قاعدة "اسرائيلية" بالجولان السوري المحتل

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