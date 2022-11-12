اين اختفى المعتقل السعودي محمد القحطاني قبل موعد الافراج عنه؟!

العالم - السعودية

في السياق عبّرت مقرّرة الأمم المتحدة المكلّفة بمتابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها بشأن مصير الناشط السعودي محمد القحطاني المسجون منذ سنوات والذي انقطعت أخباره عن أسرته منذ 20 يوماً.

هذا وطالبت منظمة "الأوروبية السعودية من أجل حقوق الإنسان" European Saudi organisation for Human Rights عبر حسابها بتويتر، من حكومة رياض أن تطلق سراح سجناء الرأي الذين اعتقلتهم حكومة آل سعود بتهم مفبركة وبعض من القاصرين في سجون السعودية.

کما حذرت المنظمة من تصاعد وتيرة عمليات الإعدام في السعودية وأكدت وجود انتهاك لشروط المحاكمات العادلة.

يذكر أن السعودية أعدمت 120 شخصا في الستة أشهر الأولى من عام 2022 حسب بيانات المنظمات الحقوقية.