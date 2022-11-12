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وكالة: أوروبا تستعد لذروة التضخم

وكالة: أوروبا تستعد لذروة التضخم
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يستمر في التدهور، وارتفاع أسعار الطاقة يخلقان ظروفا مواتية للركود كما يتضح من التوقعات الجديدة للمفوضية الأوروبية.

العالم - أوروبا

ووفقا للوكالة، تعتقد بروكسل الآن أن متوسط ​​زيادات الأسعار سوف يبلغ 8.5 بالمئة هذا العام و 6.1 بالمئة في عام 2023.

وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية أنه: "في بيئة من عدم اليقين المتزايد، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع القوة الشرائية للسكان وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يسقط الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم اقتصادات الأعضاء في الركود، وستؤدي ضغوط الأسعار المتزايدة إلى تحويل ذروة التضخم إلى نهاية العام".

وفي الوقت نفسه، ستعاني ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة أكثر من بقية منطقة اليورو.

وخفضت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعام المقبل إلى 0.3 بالمئة في يوليو، وكانت التوقعات 1.4 بالمئة.

وتسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو وفقا للتقديرات الأولية بشكل حاد في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 10.7 بالمئة من 9.9 بالمئة، حسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

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وكالة: أوروبا تستعد لذروة التضخم

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