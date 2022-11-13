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بلينكن: أوكرانيا صاحبة القرار في المفاوضات مع روسيا!

بلينكن: أوكرانيا صاحبة القرار في المفاوضات مع روسيا!
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وثيقة تلخص محتوى اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في فنومبينه السبت، بأن أوكرانيا سوف تقرر توقيت ومحتوى أي إطار للتفاوض مع روسيا.

العالم - الأميرکيتان

وناقش بلينكن أيضاً ما اسماه "التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة أوكرانيا في التخفيف من آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية مع اقتراب الشتاء، بما في ذلك تسريع المساعدات الإنسانية". حسب قوله

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "أكد الوزير (بلينكن) مجدداً أن أوكرانيا صاحبة القرار فيما يتعلق بتوقيت ومحتوى أي إطار عمل للمفاوضات".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شجعت قادة أوكرانيا سراً على إبداء الاستعداد للتفاوض مع روسيا والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في محادثات السلام في ظل استمرار فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات لم تكشف عن هويتهم القول إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان محافظة كييف على دعم دول أخرى يخشى مواطنوها من تأجيج الحرب لسنوات كثيرة قادمة، حسب المصادر الاميركية.

وخلال اجتماع السبت، أكد بلينكن وكوليبا أهمية تجديد الاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن ينتهي سريانه السبت المقبل.

وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاق الذي أبرم في يوليو (تموز) أتاح تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا، مما ساعد على تجنب أزمة غذاء عالمية. وقالت روسيا اليوم السبت إنه لم يتم الاتفاق بعد على تمديد المبادرة، مؤكدة إصرارها على وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية.

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