كنعاني يرد على تصريح مستشار ألمانيا الأخير حيال إيران

العالم - إيران

وردا على مواقف المستشار الألماني الأخيرة بشأن إيران، قال كنعاني اليوم الأحد: للأسف ينسى بعض المتشدقین بحقوق الإنسان سجلهم السيئ تجاه الشعب الإيراني النبيل والصامد وينسون دعمهم الأعمى واللاإنساني لنظام صدام البائد (خلال شن الحرب المفروضة على ايران - 1980-1988)، ومواكبة اجراءات الحظر الجائرة المفروضة من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة علی ايران بعد انسحابها من الاتفاق النووي وإلتزامهم الصمت تجاه الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي ، وآخرها الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز "جنوب إيران "، ويستغلون حقوق الإنسان كأدات لتسييسها.

وأضاف إن إرادة الجمهورية الإسلامية الايرانية في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الحفاظ على کرامة الإنسان، والتصدي لاستبداد والظلم والدفاع عن المظلومين، لطالما اعتمدت على مبدأ المسؤولية بینما إن ألمانیا تتنصل عن مسؤوليتها الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وذلك عبر إیواء الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واحتضانهم وتتبنى نهجا انتقائيا ومزدوجا ضد الجرائم التي ترتكبها الكيان الصهيوني قاتل الاطفال فی جمیع انحاء العالم ومنها فلسطین وتقدم نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان!

وأكد أن تقويض العلاقات التاريخية سيترك تداعیات بعيدة المدى عليها قائلا هناك قائمة طويلة من مطالب حقوق الإنسان للجمهورية الإسلامية الايرانية من السلطات الألمانية مما تستدعي أن تتبني المسؤولية وتقدم شرحا واضحا بهذا الخصوص.

ودعا السلطات الألمانية إلی إعادة العقلانية إلى العلاقات الثنائية ومنع المزيد من التشویش فيها، مشددا أن الاحترام والمصالح المشتركة هما الرصيدان مهمان للتعاون المستدام بین البلدین.

یذکر أن المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن أمس السبت، في تغریدة له على تويتر، أنه سيدعم الأسبوع المقبل، فرض الجولة الجديدة من العقوبات علی ایران من قبل الاتحاد الأوروبي.