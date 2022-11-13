أسطول الصداقة والسلام التابع للجيش الايراني يرسو في ميناء جاكرتا

العالم - إيران

وقد رسى هذا الاسطول الذي يضم سفينتي " دنا " و مكران الحربيتين الايرانيتين في ميناء جاكرتا وسط مراسم رسمية حضرها الادميرال " عمر فاروق " قائد القاعدة البحرية الثالثة التابعة لسلاح البحر الاندونيسي، وجمع من قادة هذا السلاح، اضافة الى السفير الايراني في اندونيسيا " محمد خوش هيكل آزاد " وعدد من المسؤولين الايرانيين.

وقد رحب الادميرال " فاروق " بالضيوف الايرانيين وأعرب عن ارتياحه لحضور قطع عسكرية بحرية ايرانية في بلاده، معتبرا هذه العلاقات العامل الذي يضمن الاواصر العريقة بين كلا البلدين ايران واندونيسيا.

وتابع قائلا: ان وجود مدمرة "دانا" في ميناء جاكرتا يعتبر مصدر فخر للقوات الإندونيسية، وقد تشرفنا باستضافة مدمرات وسفن تابعة للبحرية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية خلال ثلاث مراحل في السنوات الماضية.

بدوره ألقى قائد الاسطول الايراني في هذه المراسم الادميرال " فرهاد فتاحي " كلمة أشار فيها الى العلاقات العريقة والودية القائمة بين سلاحي البحر الايراني والاندونيسي، ووصف دور الدول المطلة على المحيط الهندي لارساء الامن والاستقرار في المنطقة بالمهم للغاية.

وتابع المسؤول الايراني قائلا: ان تبادل التجارب والتعاون بين القوات المسلحة في كلا البلدين، سيكون مفيدا لتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والعالم برمته، واننا الآن في بلدكم اندونيسيا نحمل رسالة سلام ومودة من الجمهورية الاسلامية الايرانية.