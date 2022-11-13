اعجاب مواقع التواصل بصاروخ فرط صوتي ايراني

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ومن ميزات هذا الصاروخ انه قادر على اختراق اكثر وأهم أنظمة الدروع الدفاعية الصاروخية تطورا، واستهداف ذات أنظمة الدرع الدفاعي الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاعات العدو.

اما في البحرين، فقد فتحت مراكز إقتراع الانتخابات التشريعية الصورية أبوابها وسط دعوة المعارضة الى المقاطعة الشعبية الواسعة. وقد أجمعت قوی المعارضة البحرينية في الخارج والداخل وخلف القضبان على مقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم.

في مجال اخر، عبّرت مقرّرة الأمم المتحدة المكلّفة بمتابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها بشأن مصير الناشط السعودي محمد القحطاني المسجون منذ سنوات والذي انقطعت أخباره عن أسرته منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر. ومحمد فهد القحطاني أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي حُلّت في العام 2013.

وفي الامارات، شهد وصول إفرايم ميرفيس، والذي يشغل منصب الحاخام الأكبر للتجمعات العبرية المتحدة في بريطانيا، إلى الإمارات لحضور منتدى أبوظبي للسلم، احتفاءً إسرائيلياً واسعاً وترحيباً إماراتياً، في أول زيارة رسمية لدولة عربية في تاريخ مكتبه منذ ثلاثمئة وثمانية عشر عاماً.