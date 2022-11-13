الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اعجاب مواقع التواصل بصاروخ فرط صوتي ايراني

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

لقي اعلان حرس الثورة الاسلامية عن حصول ايران على تكنولوجيا صناعة صاروخ بالستي متطور فرط صوتي، اعجاب الکثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - هاشتاغ

ومن ميزات هذا الصاروخ انه قادر على اختراق اكثر وأهم أنظمة الدروع الدفاعية الصاروخية تطورا، واستهداف ذات أنظمة الدرع الدفاعي الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاعات العدو.

اما في البحرين، فقد فتحت مراكز إقتراع الانتخابات التشريعية الصورية أبوابها وسط دعوة المعارضة الى المقاطعة الشعبية الواسعة. وقد أجمعت قوی المعارضة البحرينية في الخارج والداخل وخلف القضبان على مقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم.

في مجال اخر، عبّرت مقرّرة الأمم المتحدة المكلّفة بمتابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها بشأن مصير الناشط السعودي محمد القحطاني المسجون منذ سنوات والذي انقطعت أخباره عن أسرته منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر. ومحمد فهد القحطاني أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي حُلّت في العام 2013.

وفي الامارات، شهد وصول إفرايم ميرفيس، والذي يشغل منصب الحاخام الأكبر للتجمعات العبرية المتحدة في بريطانيا، إلى الإمارات لحضور منتدى أبوظبي للسلم، احتفاءً إسرائيلياً واسعاً وترحيباً إماراتياً، في أول زيارة رسمية لدولة عربية في تاريخ مكتبه منذ ثلاثمئة وثمانية عشر عاماً.

روابط ذات صلة

قاليباف: صاروخ الفرط الصوتي الايراني خيب آمال الأعداء

فيديو غرافيك: تدمير "اسرائيل" في ثلاث دقائق

اين اختفى المعتقل السعودي محمد القحطاني قبل موعد الافراج عنه؟!

ان غاب هؤلاء.. عن اي انتخابات يتحدث به النظام البحريني؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. صنعاء تطالب بمحاكمة السعودية علی مجزرة قتل المهاجرين بالكهرباء

حضور صهيوني.. صمت أوكراني.. تهديد روسي..

شاهد.. مأساة المهاجرين الافارقة على حدود السعودية

مناخات تصعيدية واخرى سلبية حول انتخاب رئيس جديد للبنان 

مقطع فيديو مؤلم لأطفال اليمن الجريح

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022