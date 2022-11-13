حضور صهيوني.. صمت أوكراني.. تهديد روسي..

العالم - مقالات وتحليلات

وذكر موقع "ماكان" الإسرائيلي أنه "في منطقة خيرسون، رُصدت آليات عسكرية مصفحة إسرائيلية الصنع في خدمة قوات كييف".

ونشر حساب "تويتر"، يعنى بالأسلحة والعتاد المستخدم في الحرب الدائرة، صورا لآليات من نوع "أمير" من إنتاج الشركة الخاصة الإسرائيلية "غايا"، مشيرا الى أن "هذه أول مرة يشاهد فيها الجيش الأوكراني يستخدم آليات من إنتاج كيان الإحتلال".

ولم ترد تفاصيل حول طريق وصول هذه الآليات إلى أوكرانيا.

كما أظهرت مقاطع فيديو مشاهد أخرى لمشاركة آلية من نفس النوع في تحركات عسكرية ذكر الحساب أنها في خيرسون.

SV

وحتى الآن، تعلن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضها تزويد كييف بأسلحة ومعدات طلبتها الأخيرة منها، في سياسة تعتمدها المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بالتنسيق مع المؤسسة السياسية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن وزير الحرب المنتهية ولايته بيني غانتس، أن "تل أبيب لا تملك القدرات الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي".

وعلى الرغم من ذلك، أكد الإعلام الإسرائيلي أن "شركة صناعات أمنية إسرائيلية باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيرة (anti-drone)، قادرة على اعتراض عمل طائرات مسيرة قتالية والتشويش عليها"، كاشفا أنه "يجري بيع هذه المنظومات عن طريق بولندا، من أجل الالتفاف على الحظر الذي يفرضه الكيان الصهيوني على بيع أسلحة متطورة إلى أوكرانيا".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن "الشركة تقدم تقارير لوزارة الأمن الإسرائيلية بشأن بيع هذه المنظومات لبولندا"، مشيرة إلى أن الوزارة "تتظاهر وكأنها لا تعلم بحقيقة أن بولندا تشكل عمليا وسيطة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا".

وطلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، منذ شهر، من حكومة الاحتلال رسميا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وذلك عقب هجمات صاروخية ومسيرات انتحارية واسعة نفذتها القوات الروسية ضد أهداف عسكرية وبنى تحتية في مختلف مناطق البلاد.

ويأتي طلب كوليبا من "الإحتلال" تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بعدما دعا أعضاء في "الكنيست"الإسرائيلي إلى إرسال "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا.

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حذر، الشهر الفائت، من أن "خطط "الإحتلال" لتزويد كييف بالأسلحة خطوة طائشة للغاية؛، مشيرا إلى أنه "يبدو أن الكيان الصهيوني سيزود نظام كييف بالأسلحة، وهذه خطوة متهورة جدا، سوف تدمر كل العلاقات بيننا.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ [إسرائيل] تلقت تحذيرا واضحا من موسكو، مفاده أنه "إذا حاولت أن تنقل إلى أوكرانيا منظومات دفاعية، ولو عبر دولة ثالثة، فإن هذا الأمر سيعد تجاوزا للخط الأحمر، وستكون له تداعيات".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"الأميركية، أن "روسيا أبلغت [إسرائيل] أنها سترد إذا تم إرسال صواريخ دفاع جوي إسرائيلية الصنع، أو صواريخ اعتراضية أخرى، إلى أوكرانيا، سواء بصورة مباشرة، أو عبر دول ثالثة".

العربی الجديد