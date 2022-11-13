الخرطوم تستقبل مسؤولا أمميا بمليونية رفض الانقلاب

العالم - السودان

وتتزامن الزيارة مع تظاهرات جديدة هذا اليوم دعت لها لجان المقاومة السودانية في مدينة أم درمان، أطلقت عليها "مليونية رفض الانقلاب"، سيرفع المشاركون فيها شعار "لا شراكة لا تفاوض لا شرعية".

وأكدت لجان المقاومة على أن التظاهرات ستخرج تعبيرا عن رفض التسوية السياسية المرتقبة، التي قالت إنها تتم داخل الغرف المغلقة، وأشاروا إلى عزمهم على إسقاط النظام الحالي عبر النضال السلمي.

وفيما يتعلق بزيارة المبعوث الأممي، فمن المنتظر أن يلتقي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وبعدد من كبار المسؤولين السودانين، بجانب مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وتدخل ضمن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان زيارة مدينة الفاشر للقاء مسؤولين بحكومة إقليم دارفور، وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني هناك.

المصدر: روسيا اليوم