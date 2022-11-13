الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخرطوم تستقبل مسؤولا أمميا بمليونية رفض الانقلاب

الخرطوم تستقبل مسؤولا أمميا بمليونية رفض الانقلاب
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

يصل الخرطوم، اليوم الأحد، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في زيارة رسمية لثلاثة أيام، يتصدرها ملف حقوق الإنسان في السودان.

العالم - السودان

وتتزامن الزيارة مع تظاهرات جديدة هذا اليوم دعت لها لجان المقاومة السودانية في مدينة أم درمان، أطلقت عليها "مليونية رفض الانقلاب"، سيرفع المشاركون فيها شعار "لا شراكة لا تفاوض لا شرعية".

وأكدت لجان المقاومة على أن التظاهرات ستخرج تعبيرا عن رفض التسوية السياسية المرتقبة، التي قالت إنها تتم داخل الغرف المغلقة، وأشاروا إلى عزمهم على إسقاط النظام الحالي عبر النضال السلمي.

وفيما يتعلق بزيارة المبعوث الأممي، فمن المنتظر أن يلتقي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وبعدد من كبار المسؤولين السودانين، بجانب مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وتدخل ضمن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان زيارة مدينة الفاشر للقاء مسؤولين بحكومة إقليم دارفور، وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني هناك.

المصدر: روسيا اليوم

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو: الشارع السوداني ينتفض ضد مؤامرات اجنبية

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم احتجاجاً على التدخلات الأجنبية في بلادهم

السودان.. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد

شاهد.. ما الرسالة التي وجهها الشعب السوداني للنظام العسكري؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تحتضن مؤتمرا إقليميا حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل الإفريقي

السودان.. البرهان يعلن فض الشراكة مع المكون المدني

بالصور.. انهيار بناية مصرف الرافدين 'سابقا' في كربلاء المقدسة

شاهد بالفيديو.. قلق دولي إزاء مصير محمد القحطاني في سجون السعودية

العراق: رئيس هيئة النزاهة يقدم طلبا للسوداني بإعفائه من منصبه

شاهد بالفيديو.. تفاصيل مرعبة عن القتل اليومي للمهاجرين علی حدود السعودية