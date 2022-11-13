اللواء موسوي: على المتسببين في استشهاد المواطنين أن يجيبوا على ما اقترفوه

العالم - إيران

وجاء ذلك خلال كلمة القاها اللواء موسوي في مراسم تكريم المشرفين والنخبة في رفع مستوى منظومة "باور 373"، وقدم تعازيه الى عوائل الشهداء الذين قدموا ابناءهم في العمل الاجرامي الذي استهدف حرم أحمد بن موسى (عليهما السلام) في شيراز، وشهداء أعمال الشغب الأخيرة.

وتابع قائلا: الا ان حسابنا مع الشيطان الاكبر أميركا شيء آخر، لأننا نعتبرها مصدر هاتين الجريمتين وهي التي خططت ونفذت الاغتيالات والمجازر وزعزعة الامن بالتعاون مع الكيان الصهيوني والفكر الوهابي.

وأضاف المسؤول العسكري يقول: ان المصير المحتوم الذي ينتظره نظام الهيمنة بقيادة اميركا من الثورة الاسلامية هو السقوط لا محالة، حيث أن سقوط الصنم الاكبر سيؤدي الى انهيار الاصنام الصغيرة بصورة تلقائية.

وأشار اللواء "موسوي" الى ازاحة الستار عن منظومة "باور 373" المطورة ، الذي يمنح القدرة (على استهداف المسيرات على مسافة 304 كم) وقدم تهانيه لكل الذين شاركوا في انتاج هذا الانجاز العظيم بما فيهم الصناعات الدفاعية وقوات سلاح الجو في الجيش والشركات المعرفية التابعة للجامعات الايرانية.

وشدد على أن عظمة هذا الانجاز الكبير الذي يحظى بأهميتين بالغتين الأولى أن هذه المنظومة التي تتألف من مجموعة من العلوم والتقنية المختلفة والمتطورة والمعقدة لايملكها الا بلد أو بلدين.

وتابع قائلا: ان الاهمية الثانية التي تكمن في هذا التطور هي أن الشبان الايرانيين هم الذين صنعوا المنظومة داخليا رغم الحظر الظالم، في حين أن هناك الكثير من الدول التي لاتخضع لحظر لم تملك هذه التقنية حتى الآن.