رشيد يؤكد حرص العراق على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع استراليا

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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أستقبل في قصر السلام ببغداد، سفيرة استراليا لدى العراق باولا كانلي، التي قدّمت تهانيها بمناسبة انتخابه، متمنية له النجاح والتوفيق في مهام عمله".

وشكر رئيس الجمهورية السفيرة لتهانيها الطيبة، مؤكداً "حرص العراق على توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين".

وعبرت السفيرة كانلي عن "رغبة بلادها في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين".