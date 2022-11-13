شاهد تحطم مقاتلتين أمريكييتين في تصادم بعرض جوي في مطار 'دالاس'

العالم - الأميركيتان

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان: إن قاذفة بوينغ بي 17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة بيل بي -63 كينغكوبرا تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء (1820 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الإدارة، أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.

وقال المسؤولون: إن كلا من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.