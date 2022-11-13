استعدادات المنتخب الإيراني لخوض غمار مونديال قطر 2022

العالم – VAR

معسكرات تدريبية قصيرة اقامه مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش كل أسبوع جمع لاعبين محليين مختلفين و تم إستدعاء أكبر قدر ممكن من اللاعبين استعدادا لنهائيات كأس العالم، وإن غاب عنها المحترفين في خارج البلاد.

كيروش مع عودته إلى المنتخب، حافظ بشكل كبير على التشكيلة التي تأهلت إلى النهائيات ،لكن يبدو أنه مصمم على تغيير في التشكيلة الاحتياطية وتبديلات محتملة في إستراتيجية الفريق خلال المباريات، خاصة مع النتائج الجيدة للفريق في الفترة التحضيرية مع المايسترو البرتغالي، حيث فاز الفريق على العملاق اللاتيني أوروغواي، ومن ثم تعادل مع أبطال إفريقيا السنغال.

و أخيرا و ليس آخرا الفوز على نيكاراغوا في طهران قبل ايام، وهو الامر الذي يبشر بأداء قوي للمنتخب في النهائيات التي يطمح فيها تيم ملي في الوصول إلى الأدوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول معسكر لمدة عشرة ايام في النمسا في بادء الأمر و مباريات ودية و من ثم معسكرات داخل البلاد، هل هذه الفترة كانت كافية استعدادا لأكبر حدث كروي في العالم؟ وهل إقامة المعسكرات في غياب المحترفين، سيؤدي إلى عدم انسجام بين اللاعبين في المباريات؟ وكان من المفترض أن يعلن كيروش عن قائمته النهائية اليوم ولكن تم تأجيله الى يوم غد، هل فترة الإعداد أثرت على تشكيلة المنتخب خلال النهائيات؟



كما يناقش البرنامج فيما هل ستكون هناك مفاجآت في القائمة، أو سنرى أسماء جديدة تضاف الى القائمة السابقة و أنت ترى بعض اللاعبين يستحقون التواجد مع المنتخب في المونديال؟وتشكيلة المباراة أمام نيكاراغوا كانت اللاعبين المحليين عدا شجاع و كنعاني زاده، ولكن لم نرى التناسق و الهارموني بين اللاعبين،خاصة في الشوط الثاني؟



ويبحث البرنامج المعنى من انه كان لفوز ايران أمام الاوروغواي التعادل مع السنغال صدى على الصعيد الدولي، مثلا كتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير خاص أن فوز ايران أمام الاوروغواي بحضور سواريز و نونيز و فالفيردي، هو تحذير جدي لفريق المدرب ساوث غيت، كما ان احد المنتخبات الموجودة في مجموعة ايران هي انجلترا و خسرت امام ايطاليا في دوري الأمم الأوروبية و ستهبط الى المستوى الثاني في دوري الأمم،منتخب جيد جدا ولكن يسجل بصعوبة ما رأيناه خلال مباريات دوري الأمم، فكيف لايران مواجهة هكذا فرق؟



كما يناقش البرنامج ما يخص المنتخب الثاني الموجود في المجموعة الثانية هو المنتخب الويلزي الذي خسر بهدفين لهدف أمام بلجيكا في آخر مباراة في دوري الأمم، ولكنه لم يكن مكتوف الأيدي خاصة في الشوط الثاني و مع دخول غرث بيل؟ وان الولايات المتحدة ايضا خسرت أمام اليابان، كان هناك ثغرة كبيرة في وسط دفاع امريكا في الشوط الأول، كيف يمكن لإيران استغلال هذه الثغرات، و مدافعي اليابان لم يعطوا فرصة لمهاجمي امريكا؟

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

-اللاعب السابق لنادي بيرسبوليس و المدرب و المحلل أردلان اشتياني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...